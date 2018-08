In den letzten Handelstagen ging es bei EUR/USD hoch her. Das in unserer Kommentierung "EUR/USD - Euro mit Schlagseite" vom 12.08. skizzierte Szenario entfaltete sich vollends. Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es u.a. "[…] Der Euro ist bereits überverkauft, doch Gegenbewegungen sollten es aufgrund der fundamentalen Rahmenbedingungen schwer haben, sich zu kreieren. ...

