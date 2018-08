Nissan plant Investitionen von rund 900 Millionen Dollar in China, um zusammen mit JV-Partner Dongfeng ein neues Montagewerk in Wuhan zu errichten. Auch zwei bestehende Werke sollen zur Produktionssteigerung erweitert werden. Damit will Nissan seine Produktionskapazitäten in China bis 2020 um 30 Prozent auf über zwei Millionen Fahrzeuge pro Jahr steigern. Die zusätzlichen Kapazitäten sollen ...

