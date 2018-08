Noch jagt vor allem an den US-Börsen ein Allzeithoch das nächste. Angetrieben durch die Earning Season und die luftigen Umsatz- und Gewinnversprechungen vieler Unternehmen steigen die Unternehmensbewertungen in mittlerweile astronomische Höhen: So befindet sich das Shiller-KGV auf dem höchsten Stand seit dem Platzen der Internet-Blase im Jahr 2000.

Den vollständigen Artikel lesen ...