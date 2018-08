Der Euro hat heute, am Dienstagnachmittag im späten europäischen Handel die Marke von 1,15 Dollar verteidigt. Gegen 16.00 Uhr notierte der Euro bei 1,1521 US-Dollar. In der Nacht auf heute hat eine Dollarschwäche der Gemeinschaftswährung in die Gewinnzone verholfen.Die US-Währung geriet unter Druck, nachdem der US-Präsident Donald ...

Den vollständigen Artikel lesen ...