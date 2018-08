Weiterstadt (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Designlinie MONTE CARLO und robust gestylter FABIA COMBI SCOUTLINE gleich zum Start des umfassend überarbeiteten Kleinwagens bestellbar - Motorenpalette erlaubt Auswahl zwischen Dreizylinder-Benzinern mit 55 kW (75 PS), 70 kW (95 PS) und 81 kW (110 PS) - Alle drei Benzinmotoren dank Emissionsnorm Euro 6d-temp besonders umweltgerecht - Dynamisches Styling von FABIA MONTE CARLO und FABIA COMBI MONTE CARLO nimmt Anleihen aus erfolgreichem Motorsportengagement von SKODA - Preise für den FABIA MONTE CARLO starten bei 18.490 Euro, Kombiversion ab 19.090 Euro erhältlich - Lifestylevariante SKODA FABIA COMBI SCOUTLINE mit Designmerkmalen im Outdoor-Look ab 17.990 Euro erhältlich



Gleich zu seinem Deutschland-Start bietet SKODA das umfassend überarbeitete Erfolgsmodell FABIA auch in den attraktiven Designlinien MONTE CARLO und FABIA COMBI SCOUTLINE an. Bei beiden Versionen können Kunden zwischen drei drehfreudigen Benzinaggregaten wählen, die durchgehend die derzeit strengste Emissionsnorm Euro 6d-temp erfüllen. Die Motorenpalette umfasst Dreizylinder mit 55 kW (75 PS)*, 70 kW (95 PS)* und 81 kW (110 PS)*. Die Konnektivitätslösung Care Connect und das Musiksystem Swing sind serienmäßig an Bord. FABIA MONTE CARLO und FABIA COMBI MONTE CARLO nehmen mit zahlreichen dynamischen Designakzenten Bezug auf das erfolgreiche Motorsportengagement von SKODA. Die Schrägheckvariante steht ab 18.490 Euro breit, die Kombiversion ist ab 19.090 Euro erhältlich. Die Preisliste des auf Abenteuer getrimmten SKODA FABIA COMBI SCOUTLINE beginnt bei 17.990 Euro.



FABIA MONTE CARLO und FABIA COMBI SCOUTLINE starten mit umfangreich erweiterter Serienausstattung in den neuen Modellzyklus. Ein Highlight: Die universelle Smartphone-Schnittstelle Smartlink+ integriert die Standards Apple CarPlay, AndroidAuto, MirrorLink, sodass sich kompatible Apps des eigenen Smartphones auf dem Fahrzeugdisplay 'spiegeln' und darüber bedienen lassen. Ab sofort gehört das Infotainmentsystem Swing mit 6,5 Zoll großem Touchscreen-Display zum Lieferumfang. Es umfasst RDS-Radioempfang sowie eine Abspielfunktion von MP3- oder WMA-Musikdateien. Mobile Medien können über einen SD-Speicherkartenslot und USB-Anschluss genutzt werden. Neben der Anzeige von Fahrzeuginformationen dient das Display auch als Bedieneinheit für die jetzt serienmäßige Konnektivitätslösung Care Connect. Sie umfasst proaktive Dienste wie Service-Terminplanung und Fahrzeugzustandsbericht sowie den Fahrzeugfernzugriff, mit dem sich zahleiche Funktionen und Einstellungen per SKODA Connect-App steuern lassen. In Verbindung mit dem optionalen Infotainmentsystem Amundsen können Fahrer und Passagiere zusätzlich Infotainment Online nutzen und profitieren damit von Services wie Online-Verkehrsinformation in Echtzeit, Parkplatzsuche, Online-Zielimport und vielem mehr. Die serienmäßige Bluetooth-Freisprecheinrichtung rundet den erweiterten Lieferumfang ab.



Mit neu gestalteter Front und schwarzem Dachspoiler setzt der aufgefrischte SKODA FABIA MONTE CARLO dynamische Akzente. 16 Zoll große schwarze Leichtmetallfelgen im Design Italia und Niederquerschnittreifen der Dimension 215/45 R16 sowie schwarze Außenspiegelgehäuse unterstreichen den sportiven Touch. Neu sind auch die serienmäßigen LED-Frontscheinwerfer inklusive Abbiegelicht sowie Heckleuchten mit LED-Brems- und Schlusslicht (inkl. Nebelschlussleuchte). Der vom Motorsport inspirierte Auftritt setzt sich im Innenraum fort: Eine Dekorleiste im Carbondesign sowie rote Nähte auf den Türverkleidungen und der Mittelarmlehne setzen Kontraste zur schwarzen Verkleidung des Dachhimmels, der A-Säulen und der Mittelkonsole. Die rot-schwarzen Sportsitze des SKODA FABIA MONTE CARLO sind mit rot-satinschwarzem Gewebe im Carbon-Look bezogen und verfügen über weiße Nähte. Als neue Alternative stehen schwarz bezogene Sportsitze mit roter Ziernaht zur Wahl.



Die Abenteuer- und Lifestylevariante SKODA FABIA COMBI SCOUTLINE ist an Karosserieverkleidungen von Frontstoßfänger, Seitenschwellern, Radläufen sowie am Heckdiffusor in Schwarz mit silberfarbenen Elementen in Aludesign zu erkennen. Neue 17-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Braga, die silberne Dachreling und Außenspiegelkappen - ebenfalls im Aludesign - unterstreichen den freizeitorientierten Offroad-Look.



Einstiegsmotorisierung der beiden attraktiven Designlinien ist der 1,0 MPI mit 55 kW (75 PS) Leistung. Als mittlere Leistungsstufe kommt der 1,0 TSI mit 70 kW (95 PS) und manuellem Fünfganggetriebe zum Einsatz. Er erzielt einen kombinierten Durchschnittsverbrauch von 4,6 bis 4,5 l/100 km nach korreliertem WLTP-Verfahren. Die besonders dynamische Spitzenmotorisierung 1,0 TSI mit 81 kW (110 PS) steht wahlweise mit manuellem 6-Gang- oder 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) zur Wahl. Mit einem kombinierten Kraftstoffverbrauch von 4,7 bis 4,6 l/100 km (DSG 4,8 bis 4,7) verbindet sie spritzige Fahrleistungen mit großer Effizienz. Alle drei Triebwerke erfüllen die Emissionsnorm Euro 6d-temp, die TSI-Aggregate sind mit Ottopartikelfilter (OPF) ausgestattet.



Zudem erweitert SKODA beim überarbeiteten FABIA das Angebot an clevere Assistenzsystemen für Sicherheit und Komfort: Ab sofort können Kunden den attraktiven Kleinwagen FABIA mit Fernlicht-, Spurwechsel- und Ausparkassistent ordern.



SKODA FABIA Designlinien - Motorisierungen und Preise FABIA MONTE CARLO 1,0 MPI 55 kW (75 PS)* 5-Gang manuell 18.490 EUR 1,0 TSI 70 kW (95 PS)* 5-Gang manuell 19.890 EUR 1,0 TSI 81 kW (110 PS)* 6-Gang manuell 20.890 EUR 1,0 TSI 81 kW (110 PS)* 7-Gang-DSG 22.290 EUR



FABIA COMBI MONTE CARLO 1,0 MPI 55 kW (75 PS)* 5-Gang manuell 19.090 EUR 1,0 TSI 70 kW (95 PS)* 5-Gang manuell 20.490 EUR 1,0 TSI 81 kW (110 PS)* 6-Gang manuell 21.490 EUR 1,0 TSI 81 kW (110 PS)* 7-Gang-DSG 22.890 EUR



FABIA COMBI SCOUTLINE 1,0 MPI 55 kW (75 PS)* 5-Gang manuell 17.990 EUR 1,0 TSI 70 kW (95 PS)* 5-Gang manuell 19.390 EUR 1,0 TSI 81 kW (110 PS)* 6-Gang manuell 20.390 EUR 1,0 TSI 81 kW (110 PS)* 7-Gang-DSG 21.790 EUR



Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1. September 2018 wird der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ) ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.



Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.



* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.



FABIA MONTE CARLO 1,0 MPI 55 kW (75 PS): innerorts 6,0 - 5,9 l/100km, außerorts 4,3 l/100km, kombiniert 4,9 - 4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 111 - 110 g/km, CO2-Effizienzklasse C



FABIA MONTE CARLO 1,0 TSI 70 kW (95 PS): innerorts 5,5 - 5,3 l/100km, außerorts 4,1 - 4,0 l/100km, kombiniert 4,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 106 - 104 g/km, CO2-Effizienzklasse B



FABIA MONTE CARLO 1,0 TSI 81 kW (110 PS): innerorts 5,6 - 5,5 l/100km, außerorts 4,2 - 4,0 l/100km, kombiniert 4,7 - 4,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 107 - 105 g/km, CO2-Effizienzklasse B



FABIA MONTE CARLO 1,0 TSI DSG 81 kW (110 PS): innerorts 5,3 - 5,2 l/100km, außerorts 4,3 - 4,2 l/100km, kombiniert 4,7 - 4,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 106 - 105 g/km, CO2-Effizienzklasse B



FABIA COMBI MONTE CARLO 1,0 MPI 55 kW (75 PS): innerorts 6,0 - 5,9 l/100km, außerorts 4,2 l/100km, kombiniert 4,9 - 4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 111 - 110 g/km, CO2-Effizienzklasse C - B



FABIA COMBI MONTE CARLO 1,0 TSI 70 kW (95 PS): innerorts 5,4 - 5,3 l/100km, außerorts 4,1 - 4,0 l/100km, kombiniert 4,6 - 4,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 105 - 103 g/km, CO2-Effizienzklasse B



FABIA COMBI MONTE CARLO 1,0 TSI 81 kW (110 PS): innerorts 5,6 - 5,5 l/100km, außerorts 4,1 - 4,0 l/100km, kombiniert 4,7 - 4,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 107 - 105 g/km, CO2-Effizienzklasse B



FABIA COMBI MONTE CARLO 1,0 TSI DSG 81 kW (110 PS): innerorts 5,7 - 5,5 l/100km, außerorts 4,3 l/100km, kombiniert 4,8 - 4,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 110 - 108 g/km, CO2-Effizienzklasse B



FABIA COMBI SCOUTLINE 1,0 MPI 55 kW (75 PS): innerorts 6,0 - 5,9 l/100km, außerorts 4,2 l/100km, kombiniert 4,9 - 4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 111 - 110 g/km, CO2-Effizienzklasse C - B



FABIA COMBI SCOUTLINE 1,0 TSI 70 kW (95 PS): innerorts 5,4 - 5,3 l/100km, außerorts 4,1 - 4,0 l/100km, kombiniert 4,6 - 4,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 105 - 103 g/km, CO2-Effizienzklasse B



FABIA COMBI SCOUTLINE 1,0 TSI 81 kW (110 PS): innerorts 5,6 - 5,5 l/100km, außerorts 4,1 - 4,0 l/100km, kombiniert 4,7 - 4,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 107 - 105 g/km, CO2-Effizienzklasse B



FABIA COMBI SCOUTLINE 1,0 TSI DSG 81 kW (110 PS): innerorts 5,7 - 5,5 l/100km, außerorts 4,3 l/100km, kombiniert 4,8 - 4,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 110 - 108 g/km, CO2-Effizienzklasse B



OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/28249 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_28249.rss2



Pressekontakt: Ulrich Bethscheider-Kieser Leiter Produkt- und Markenkommunikation Tel. +49 6150 133 121 E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de



Karel Müller Media Relations Telefon: +49 6150 133 115 E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.de