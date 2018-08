Donald Trump lässt DAX-Anleger hoffen

Am heutigen Dienstag konnte der DAX seine Erholung fortsetzen. Dafür war unter anderem US-Präsident Donald Trump verantwortlich.

Das war heute los. In den vergangenen Tagen befürchteten Finanzmarktteilnehmer, dass die türkische Zentralbank nicht unabhängig genug sein könnte. Nun war es Donald Trump, der seinerseits die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed in Frage stellte. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters kritisierte er die Notenbank und die in seinen Augen zu schnelle Straffung der Geldpolitik. In der Regel soll sich ein US-Präsident mit Aussagen zur Notenbank und ihrer Geldpolitik zurückhalten. Doch heute sahen Investoren dies offenbar nicht ganz so eng, da auf diese Weise der Druck auf Fed-Chef Jerome Powell und die anderen US-Währungshüter erhöht worden sein könnte, sich mit weiteren Leitzinserhöhungen zurückzuhalten, was letztlich den Aktienmärkten zugutekommen würde.

