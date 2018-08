Tagesausblick für 22.8.: DAX - China-USA-Gipfel stützt. Bayer und Banken im Plus!

Richard Pfadenhauer,

Ein Großteil der Aktienindizes schlich heute weiter nach oben. Einer Meldung von Thomson Reuters zufolge starten morgen Handelsgespräche zwischen China und den USA. Investoren zeigten sich im Vorfeld vorsichtig optimistisch. So erholte sich der DAX im Handelsverlauf bis rund 12.400 Punkte. Besonders stark präsentierten sich heute Finanzwerte und sorgten somit für eine überdurchschnittlich gute Entwicklung finanzlastiger Indizes wie des italienischen FTSE MIB und spanischen IBEX35.

Der Euro/US-Dollar setzte den Aufwärtstrend fort und überquerte die Marke von 1,15 US-Dollar. Die Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium rührten sich erneut kaum von der Stelle.

Unternehmen im Fokus

Heute schoben sich die beiden Banken Commerzbank und Deutsche Bank an die Spitze im DAX. Die Commerzbank meldete unter anderem, dass die Pläne für eine europäische Onlinebank aufgegeben wurden. Der Blick auf den EuroStoxx 50 zeigt derweil, dass die Aktien der übrigen europäischen Finanzinstitute wie BNP Paribas und Intesa Sanpaolo ebenfalls deutlich zulegen konnten. Die Aktie testete zuletzt mehrmals die Unterstützung bei EUR 8. Zwischen Platz eins und drei rangierte zum Handelsschluss die Aktie von Bayer, die zuletzt deutlich Federn lassen musste. Heute half unter anderem eine positive Analystenstudie. In der zweiten Reihe fielen die Aktien von Aumann, Leoni, Medigene und Schaeffler durch überdurchschnittliche Kurszuwächse auf. Aumann vollzieht seit einigen Handelstagen teilweise extreme Kurssprünge. Der mittelfristige Trend ist jedoch aufwärtsgerichtet. Bei Medigene sorgte die Meldung über eine neue Zusammenarbeit mit Structured Immunity für ein zweistelliges Plus.

In den USA starteten Micron Technologies, Netflix und Tesla mit überdurchschnittlichen Kursaufschlägen in den Handel.

Wichtige Termine

USA - Fed veröffentlicht Protokolle der Zinssitzung vom 31. Juli

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.400/12.500/12.760 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.160 Punkte

Der DAX setzte seinen Aufwärtstrend von gestern fort und setzte sich im Handelsverlauf im Bereich der Widerstandsmarke von 12.400 Punkten fest. Gelingt der Sprung über das Level hat der Index aus technischer Sicht Luft bis 12.500 und im weiteren Verlauf bis 12.760 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 04.06.2018 - 21.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 21.07.2013 - 20.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

