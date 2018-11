DAX-Anleger warten auf den Gipfel, Bayer setzt den Rotstift an

Der DAX verbrachte die meiste Zeit des heutigen Donnerstaghandels in der Gewinnzone. Zeitweise kletterte das Barometer um 0,9 Prozent auf etwas mehr als 11.400 Punkte. Allerdings bekamen Anleger relativ schnell kalte Füße.

Das war heute los. Der große Durchbruch blieb erneut aus. Noch immer warten Anleger auf den kommenden G20-Gipfel. Dabei erhoffen sie sich vor allem im Hinblick auf den chinesisch-amerikanischen Handelsstreit eine Lösung. Allerdings war es unter anderem US-Präsident Donald Trump, der die Erwartungen an das Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping dämpfte. So kurz vor dem Gipfel wollten sich DAX-Anleger dann offenbar nicht aus dem Fenster lehnen und hielten sich mit Aktienkäufen entsprechend zurück.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX legte vor allem die Wirecard-Aktie (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) eine überzeugende Leistung an den Tag. Das Papier kletterte zeitweise um etwas mehr als 4 Prozent in die Höhe. Damit setzte der Zahlungsabwickler aus Aschheim bei München seine Erholung fort, nachdem es der DAX-Neuling zunächst in der ersten deutschen Börsenliga sehr schwer hatte.

