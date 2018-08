va-Q-tec AG: va-Q-tec AG passt Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2018 an DGAP-Ad-hoc: va-Q-tec AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung va-Q-tec AG: va-Q-tec AG passt Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2018 an 21.08.2018 / 20:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc Mitteilung va-Q-tec AG passt Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2018 an Würzburg, 21. August 2018. Die va-Q-tec AG (ISIN DE0006636681 / WKN 663668) passt im Zuge des Halbjahresberichts 2018 die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2018 an. Der Vorstand der va-Q-tec erwartet für das Geschäftsjahr 2018 nun einen Konzern-Umsatz in Höhe von 51 bis 56 Mio. EUR (ursprünglich: Umsatz zwischen 56 und 63 Mio. EUR), was einem Wachstum im zweistelligen Bereich entspricht. Für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 2018 erwartet va-Q-tec einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahr, relativ betrachtet gegenüber dem Niveau des ersten Halbjahrs 2018 eine leicht verbesserte EBITDA-Marge (ursprünglich: starkes EBITDA-Wachstum gegenüber dem Vorjahr). Auf Basis der Halbjahreszahlen 2018 (IFRS, ungeprüft) steigerte die Gesellschaft ihren Umsatz um 11% gegenüber H1 2017 auf 24,9 Mio. EUR in H1 2018. Das EBITDA sank von 4,2 Mio. EUR auf 1,4 Mio. EUR. Die EBITDA-Marge gemessen an den Gesamterträgen beträgt 5% nach 16% in H1 2017. Der Rückgang des EBITDA erklärt sich durch mehrere, zum Teil einmalige Ausgaben. Insbesondere schlugen die Umzugskosten, der Personalaufbau, Währungseffekte und der internationale Aufbau zu Buche. Im Berichtszeitraum wurden wesentliche Investitionen in Personal, Produktionskapazitäten und Infrastruktur getätigt. Die Gesellschaft sieht damit die Voraussetzungen für das erwartete Wachstum geschaffen. Informationen über die Berechnung des EBITDA sind ab Seite 78 im Geschäftsbericht 2017, der auf unserer Webseite www.va-q-tec.com/de/ zur Verfügung steht, zu finden. +++ENDE+++ IR Kontakt va-Q-tec AG Felix Rau Telephone: +49 931 35942 - 2973 Email: Felix.Rau@va-Q-tec.com cometis AG Claudius Krause Telefon: +49 611 - 20 585 5-28 Email: krause@cometis.de Über va-Q-tec va-Q-tec ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt innovative, dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle bzw. Dämmung. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen zwischen 24 und über 200 Stunden halten können. Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com 21.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: va-Q-tec AG Alfred-Nobel-Straße 33 97080 Würzburg Deutschland Telefon: +49 (0)931 35 942 0 Fax: +49 (0)931 35 942 10 E-Mail: IR@va-Q-tec.com Internet: www.va-Q-tec.com ISIN: DE0006636681 WKN: 663668 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 716181 21.08.2018 CET/CEST

