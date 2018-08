Halle (ots) - Ohnehin ist klar, dass eine Armee, so lange es sie gibt, ausgerüstet werden muss - und die Firmen nicht davon allein leben können. Das muss aber nicht heißen, dass der größte Teil deutscher Waffenexporte an Staaten außerhalb der EU gehen muss, wie es 2017 war. Denn das ignoriert, dass sich diese Staaten europäischer Kontrolle entziehen und etliche dazu neigen, ihr Geld für Rüstung zu verschleudern - oder gar zu aggressiver Außenpolitik.



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200 hartmut.augustin@mz-web.de