Chicago (ots/PRNewswire) - PureCircle (LSE: PURE), der weltweit führende Produzent und Entwickler von innovativen Süßungsmitteln aus Stevia, gibt die Einstellung von Stéphane Ducroux als Chief Commercial Officer zum 16. August 2018 bekannt. Ducroux wird für folgende Aufgaben bei PureCircle verantwortlich sein: Vertrieb, Marketing, technische Aufgaben und Innovationen sowie wissenschaftliche und regulatorische Angelegenheiten.



Ducroux wird Maga Malsagov, dem CEO von PureCircle, unterstellt sein. Seinen Standort wird er am Hauptsitz von PureCircle in Chicago haben. Die Einstellung von Ducroux verstärkt das bereits jetzt stark aufgestellte Managementteam des Unternehmens. In dieser neuen Position wird er, vor dem Hintergrund, dass das Unternehmen seine Verkaufszahlen weiter steigern und die Produktionskapazitäten für seine wohlschmeckenden Süßungsmittel aus Stevia, wie etwa Reb M, und andere Stevia-Zusatzstoffe ausdehnen will, dabei helfen, das Wachstum von PureCircle weiter zu beschleunigen.



Ducroux verfügt über 20 Jahren an Erfahrungen im Management innerhalb der Branche für natürliche Sonderzusatzmittel. Seine Expertise reicht vom kommerziellen Geschäftsbetrieb über die Geschäftsentwicklung bis hin zu Akquisitionen. Einen großen Teil seiner bisherigen Karriere verbrachte er bei Naturex. Während dieser Zeit verzeichnete das Unternehmen ein starkes Wachstum. Bei Naturex war er zuletzt als COO für die Regionen Amerika und Asien-Pazifik tätig.



Maga Malsagov, CEO von PureCircle, sagte im Hinblick auf die Einstellung:



"Stéphane ist eine bewährte Führungspersönlichkeit. Wir erwarten, dass unter seiner Leitung das Management verschiedener Aufgaben unseres Unternehmens integriert zusammengefasst wird, wodurch unser Wachstum weiter beschleunigt werden soll. Wir heißen ihn bei PureCircle herzlich willkommen."



PureCircle bietet ein breites Spektrum an wohlschmeckenden, pflanzlichen und kalorienfreien Süßungsmitteln aus Stevia und anderen Stevia-Zusatzstoffen an. PureCircle spielt als Zulieferer für Unternehmen aus der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie eine entscheidende Rolle, zumal diese ihren Verbrauchern mehr kalorienreduzierte und kalorienfreie Produkte anbieten möchten.



PureCircle konnte vor Kurzem Fortschritte bekannt geben, mit deren Hilfe es möglich ist, erheblich größere Mengen von Reb M an globale Nahrungsmittel- und Getränkehersteller auszuliefern. PureCircle stellt Reb M sowohl direkt aus seinen Starleaf-Steviapflanzen als auch aus anderen, in der Steviapflanze enthaltenen süßenden Bestandteilen her. Für Letztere beginnt PureCircle mit einem gereinigten Extrakt aus den Steviablättern, das nur wenig Reb M enthält, und fügt diesem ein Enzym zu. Dadurch wird der Reifungsprozess hin zu Reb M so zu Ende geführt, wie es im Blatt ganz natürlich passiert. Enzyme spielen bei unterschiedlichen Produkten, wie etwa Babynahrung, Käse, anderen Milchprodukten und Schokolade, eine ganz ähnliche Rolle. PureCircle schätzt, dass Unternehmen, die Reb M von PureCircle kaufen, erkennen werden, dass das Süßen von Getränken oder Nahrungsmitteln mit Reb M genauso hoch wie die Kosten für das Süßen mit Zucker sind, wenn man das gleiche Niveau bei der Süße erreichen möchte. Das hängt natürlich auch von den bestellten Mengen und verschiedenen Bestellkonditionen ab.



Als Ergebnis der fortlaufenden Bemühungen innovative Stevia-Produkte zu erschaffen und Forschung und Entwicklung in diesem Bereich zu betreiben, hält PureCircle mittlerweile mehr als 100 Patente, die mit Stevia zusammenhängen. Diese Patente - und dazu noch mehr als 250 ausstehende Patente und andere starke Rechte auf geistiges Eigentum - beziehen sich auf ein breites Spektrum an Produkten und Verfahren, die mit Stevia zusammenhängen.



Weitere Informationen zu PureCircle finden Sie unter: www.purecircle.com



