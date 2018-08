Stuttgart (ots) - Dass Kunden bei der Bestellung von Neuwagen teils lange Lieferfristen in Kauf zu nehmen haben, muss sich die Automobilindustrie anlasten. Einige Hersteller haben es versäumt, sich rechtzeitig auf den neuen Abgaszyklus WLTP vorzubereiten. Wenn der Verband der Automobilindustrie die Schuld für Verzögerungen der Politik zuschieben will, lenkt das von eigenen Fehlern ab. Nach dem Versagen der Automobilmanager in der Dieselkrise hatte die Politik keine andere Wahl, als schnell zu handeln. Dass ein neues Abgasmessverfahren kommt, wusste die Industrie seit Langem. Einige Unternehmen haben den Aufwand unterschätzt. Das Nachsehen haben jetzt die Kunden.



