Berenberg hebt Bayer auf 'Buy' - Ziel runter auf 113 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Bayer von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 118 auf 113 Euro gesenkt. Der Kursrutsch nach dem Schadenersatzurteil gegen die US-Tochter Monsanto sei eine Kaufgelegenheit, schrieb Analyst Alistair Campbell in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

HSBC hebt Deutsche Wohnen auf 'Buy' - Ziel hoch auf 50 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Deutsche Wohnen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 43 auf 50 Euro angehoben. Die im Zuge der Halbjahreszahlen bestätigte Jahresprognose für das operative Ergebnis (FFO) sei ungeachtet der höheren Investitionen in der zweiten Jahreshälfte konservativ, schrieb Analyst Thomas Martin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Dynamik im Berliner Immobilienmarkt halte an. Zudem sollte sich die Expansion in das Segment mit Pflegeeinrichtungen auszahlen.

Equinet senkt Hypoport auf 'Neutral' - Ziel 190 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel von Hypoport von 176 auf 190 Euro angehoben. Da es die Papiere des Finanzdienstleisters mit dem Rekordhoch vom Vortag aber bereits übertroffen haben, stufte sie Analyst Philipp Häßler nun in einer am Dienstag vorliegenden Studie von "Accumulate" auf "Neutral" ab. Er sieht für Hypoport-Aktien als einen der SDax-Favoriten im bisherigen Jahresverlauf nun kein Potenzial mehr.

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Bilfinger auf 38,50 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Bilfinger von 38,00 auf 38,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Craig Abbott passte sein Bewertungsmodell in einer am Dienstag vorliegenden Studie an die Ergebnisse des zweiten Quartals an. Nach dem starken Auftragseingang im ersten Halbjahr zeichne sich in den zweiten sechs Monaten ein Rückgang ab. Der Dienstleistungskonzern rücke zwei Schritte vor und komme wieder einen zurück, fasste der Experte zusammen.

Berenberg hebt Ziel für Volkswagen-Vorzüge auf 125 Euro - 'Sell'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Volkswagen-Vorzugsaktien von 120 auf 125 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Der seit 2017 bestehende Aufwärtszyklus in der Automobilindustrie neige sich dem Ende entgegen, schrieb Analyst Alexander Haissl in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie und verwies auf sinkende Jahresziele sowie rückläufige Margen und Cashflows. Letztere sind neben gewissen Dividendenrisiken seine größte Sorge für den Sektor. Für VW ist der Experte jedoch optimistischer und erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2020./edh

Berenberg hebt Ziel für BMW auf 82 Euro - 'Hold'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BMW von 79 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der seit 2017 bestehende Aufwärtszyklus in der Automobilindustrie neige sich dem Ende entgegen, schrieb Analyst Alexander Haissl in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie und verwies auf sinkende Jahresziele sowie rückläufige Margen und Cashflows. Letztere sind neben gewissen Dividendenrisiken seine größte Sorge für den Sektor. Für BMW ist der Experte jedoch optimistischer und erhöhte seine Gewinnprognosen für die Jahre 2018 bis 2020.

Deutsche Bank hebt Ziel für Deutsche Börse auf 126 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Deutsche Börse von 125 auf 126 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch wenn das langfristige Wachstum deutlich angezogen hat, sehen Investoren die Entwicklung der Nettoumsätze des Marktbetreibers eher getrieben durch zyklische Faktoren, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Berenberg senkt Ziel für Daimler auf 52 Euro - 'Sell'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Daimler von 57 auf 52 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der seit 2017 bestehende Aufwärtszyklus in der Automobilindustrie neige sich dem Ende entgegen, schrieb Analyst Alexander Haissl in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie und verwies auf sinkende Jahresziele sowie rückläufige Margen und Cashflows. Letztere sind neben gewissen Dividendenrisiken seine größte Sorge für den Sektor. Für Daimler reduzierte er seine Gewinnprognosen für die Jahre 2018 bis 2020.

Berenberg senkt Ziel für Renault auf 76 Euro - 'Hold'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Renault von 82 auf 76 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der seit 2017 bestehende Aufwärtszyklus in der Automobilindustrie neige sich dem Ende entgegen, schrieb Analyst Alexander Haissl in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie und verwies auf sinkende Jahresziele sowie rückläufige Margen und Cashflows. Letztere sind neben gewissen Dividendenrisiken seine größte Sorge für den Sektor. Für Renault reduzierte er seine Gewinnprognosen für die Jahre 2018 bis 2020.

Berenberg senkt Ziel für Fiat Chrysler auf 14 Euro - 'Hold'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fiat Chrysler von 17,80 auf 14,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der seit 2017 bestehende Aufwärtszyklus in der Automobilindustrie neige sich dem Ende entgegen, schrieb Analyst Alexander Haissl in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie und verwies auf sinkende Jahresziele sowie rückläufige Margen und Cashflows. Letztere sind neben gewissen Dividendenrisiken seine größte Sorge für den Sektor. Für Fiat Chrysler reduzierte er seine Gewinnprognosen für die Jahre 2018 bis 2020.

