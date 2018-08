Montreal (ots/PRNewswire) -



LGC Capital Ltd. (TSXV: LG) ("LGC") treibt die Produktion in Italien voran und freut sich bekanntzugeben, dass sein italienischer Partner Evolution Bnk damit begonnen hat, an seiner knapp 1.900 Quadratmeter großen Anlage für Mutterpflanzen, Klonen und Forschung in Pavia (Italien, 40 km südlich von Mailand) Cannabis-Mutterpflanzen anzubauen. Die erste Ernte wird im Oktober erwartet.



Neben der Anlage in Pavia hat Evolution Bnk die 1. Bauphase seiner Anlage im italienischen Sanremo fast abgeschlossen. Die knapp 1.900 Quadratmeter große Anlage gehört zu einem ca. 6.500 Quadratmeter großen Treibhaus. Hier werden die Klone der in Pavia angepflanzten Mutterpflanzen gezüchtet. Die restlichen ca. 4.600 Quadratmeter der 6.500 Quadratmeter großen Anlage werden in der 2. Bauphase Ende 2018 fertig gestellt.



Mit Abschluss der 2. Bauphase in Sanremo verfügt Evolution Bnk über eine Kapazität von 7.000 kg trockenen Cannabisblüten pro Jahr. Die Schätzung basiert auf einer tatsächlich gemessenen Ausbeute von 25 Gramm pro Quadratfuß pro Zyklus bei gleichen Produktionsmethoden wie Evolution Bnk. Der gesamte Produktionsablauf unterliegt strengen gesetzlichen Vorschriften der italienischen Regierung. LGC will noch in diesem Jahr einen Plan für eine 3. Expansionsphase in Pavia für 2019-20 vorlegen.



Zur Finanzierung dieser Zusatzkapazität hat LGC eine Absichtserklärung (LOI) mit Evolution Bnk ATM S.p.A ("Evolution Bnk") für ein besichertes Darlehen unterzeichnet, wie bereits am 12. Mai 2018 angekündigt. Es ist unter bestimmten Bedingungen in eine Eigenkapitalbeteiligung an Evolution Bnk von 49 % wandelbar. Die LOI sieht ebenfalls den Erwerb einer Lizenzgebühr von LGC am Nettoumsatz der Evolution Bnk von 5 % vor. Aufgrund technischer Schwierigkeiten unter italienischer Gesetzgebung hinsichtlich Wandelschuldverschreibungen und der Lizenzvereinbarung wurde die Transaktion aber dahingehend geändert, dass LGC die oben beschriebenen Transaktionen mit einer neu gegründeten kanadischen Muttergesellschaft abwickelt, die wiederum alle Anteile an Evolution Bnk hält. Die Schuldverschreibung wird daher in Anteile an der kanadischen Muttergesellschaft von Evolution Bnk gewandelt, während die Lizenzgebühr von Evolutions italienischer Tochtergesellschaft bestehen bleibt. Die endgültige Dokumentation für diesen Vorgang ist fertig und wird der TSXV Venture Exchange zur Prüfung und nachfolgenden Genehmigung vorgelegt. Dies unterliegt aber der lückenlosen Erfüllung sämtlicher Abschlussbedingungen.



Mazen Haddad, Mitvorsitzender von LGC Capital, sagte: "Wir sehen in Italien einen nachhaltigen Fortschritt. Italien ist für uns ein europäischer Schlüsselmarkt für die legale Cannabiszucht."



John McMullen, CEO von LGC Capital, fügte hinzu: "LGCs Portfoliounternehmen züchten jetzt in Italien durch Evolution Bnk, in Australien durch Little Green Pharma, in Jamaica durch Global Canna Labs und in der Schweiz durch Viridi-Unit. In Quebec sollen noch in diesem Jahr die ersten Testpflanzen durch Tricho-Med gezüchtet werden. Eine globalisierte Investitionsstrategie ist für uns die Grundlage für langfristige Stärke und Stabilität. Wir werde auch weiterhin neue Investitionsmöglichkeiten ausloten, mit denen LGC seine weltweite Anbaufläche erweitern kann."



LGC Capital ist eine führende Beteiligungsgesellschaft, die sich auf den legalen globalen Cannabismarkt spezialisiert hat. Durch seine Portfoliounternehmen errichtet LGC ein weltweit führendes, vertikal integriertes System verbundener legaler Cannabisunternehmen für Anbau, Verarbeitung und Vertrieb in Australien, Jamaica, der Schweiz, Italien und Kanada, die Binnen- und Exportmärkte bedienen. LGC Capital Ltd. ist ein in Kanada firmiertes börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien auf der TSX Venture Exchange (TSXV: LG) gehandelt werden.



