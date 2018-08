Meine drei Top-Aktien im August haben eine Sache gemeinsam: Für sie waren die Sommermonate eine wilde Achterbahnfahrt! Zwei von ihnen sind an nur einem Handelstag zwischen 10 % und 20 % gefallen, die dritte verlor 30 % an nur vier Handelstagen im Juni. Der Punkt ist aber: Alle drei Unternehmen bieten ihren Anlegern eine Menge Qualität und es steht ihnen eine strahlende Zukunft bevor. Der Markt könnte uns also gerade eine wunderbare Gelegenheit bieten. Wenn du nicht schon Aktien von ihnen besitzt, dann solltest du diese Chance vielleicht wahrnehmen. Die drei Aktien, von denen ich spreche, sind der Social-Media-Riese Facebook (WKN:A1JWVX), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...