Die besten Dividendenwerte steigern regelmäßig ihre vierteljährliche Ausschüttung deutlich und die gesunden fundamentalen Geschäftsaussichten ermöglichen es den Unternehmen, mehr Kapital in Form von Dividenden an seine Aktionäre auszuschütten. Wenn jedoch ein erfolgreicher Dividendenwert beginnt, das Tempo seiner jährlichen Dividendenerhöhung zu verlangsamen, kann dies ein Warnsignal für künftige Schwierigkeiten sein. Philip Morris International (WKN: A0NDBJ) kann auf eine gute Historie an Dividendensteigerungen zurückblicken, mit einer, seit seinem Börsengang vor mehr als einem Jahrzehnt, jährlichen Ausschüttungssteigerung. Allerdings verlangsamte Philip Morris seine Dividendensteigerung in den letzten Jahren dramatisch und langjährige Aktionäre warteten gespannt darauf, ob der Anstieg in diesem Jahr auch so bescheiden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...