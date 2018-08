The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.08.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA TKAD XFRA DE000A1R08U3 THYSSENKRUPP MTN 13/18 BD00 BON EUR N

CA AZB1 XFRA DE000A1Z5ES7 AZUBU INV. 15/18 CV BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB2JA8 BAY.LDSBK.OPF. BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JNN0 DZ BANK IS.E.A112 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB2U19 BAY.LDSBK.IS. 14/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000WLB25U9 LBHT IS.A.25U BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1848770407 EIB EUR.INV.BK 18/23 FLR BD01 BON GBP N

CA XFRA DE000A161YX2 LANG+CIE. RE BET. 15/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0530457406 CITIGROUP 10/18 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1279561465 KOMMUNEKREDIT 15/18 MTN BD02 BON USD N

CA BBH XFRA DE0005508204 DEUTSCHE BALATON AG O.N. EQ00 EQU EUR Y