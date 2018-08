FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.08.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 23.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.08.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SHP5 XFRA GB00B6YTLS95 STAGECOACH LS-,0054824 0.043 EUR

0OH XFRA AU000000OML6 OOH MEDIA LTD 0.022 EUR

17F XFRA GB00BLWDVP51 FDM GROUP HLDGS LS -,01 0.161 EUR

CDW XFRA US12514G1085 CDW CORP. DL-,01 0.182 EUR

MMM XFRA US88579Y1010 3M CO. DL-,01 1.180 EUR

MH2 XFRA US8085411069 SCHWEITZER MAUDUIT DL-,10 0.373 EUR

RYS2 XFRA US7800976893 ROYAL BK SCOTLD ADR/2 0.044 EUR

RHJ XFRA US7703231032 ROBERT HALF INTL DL-,001 0.243 EUR

PRU2 XFRA US74435K2042 PRUDENTIAL ADR/2 LS-,05 0.352 EUR

PBW XFRA US7244791007 PITNEY-BOWES INC. DL 1 0.163 EUR

PJR XFRA US7240781002 PIPER JAFFRAY DL-,01 0.325 EUR

ODP XFRA US6762201068 OFFICE DEPOT INC. DL-,01 0.022 EUR

NEH XFRA US64110W1027 NETEASE INC. ADR/100 0.527 EUR

MNK XFRA US6031581068 MINERALS TECHS DL-,10 0.043 EUR

HSY XFRA US4278661081 HERSHEY CO. DL 1 0.627 EUR

HCL XFRA US4227041062 HECLA MNG DL-,25 0.002 EUR

HS1 XFRA US4219061086 HEALTHCARE SVCS GRP.DL-01 0.168 EUR

GDUA XFRA US3737371050 GERDAU S.A. PFD ADR 1 0.032 EUR

FL4 XFRA US3024451011 FLIR SYS INC. DL-,01 0.139 EUR

EFX XFRA US2944291051 EQUIFAX INC. DL 1,25 0.338 EUR

AKOB XFRA US29081P3038 EMBOTELL. ANDINA ADR B/6 0.190 EUR

CU3 XFRA US1925761066 COHU INC. DL 1 0.052 EUR

POH3 XFRA US14365C1036 CARNIVAL PLC ADR/1 DL1,66 0.434 EUR

LTD XFRA US5017971046 L BRANDS INC. DL-,50 0.521 EUR

PSQ XFRA TH0823010010 SOMBOON ADV.TEC.-FGN- BA1 0.009 EUR

CDE XFRA SG1R89002252 CITY DEV. SD-,50 0.038 EUR

CVC1 XFRA PA1436583006 CARNIVAL PAIRED CTF 0.434 EUR

CS4 XFRA HK0000056264 CN SOUTH CITY HLGS 0.006 EUR

CWB XFRA GB00B4Y7R145 DIXONS CARPHONE LS -,001 0.086 EUR

FEX XFRA GB00B1XH2C03 FERREXPO PLC 0.029 EUR

KYC XFRA GB00B1CRLC47 MONDI PLC EO -,20 0.215 EUR

LS4C XFRA GB00B0SWJX34 LONDON STOCK EXCHANGE 0.192 EUR

H5P XFRA GB00B0LCW083 HIKMA PHARMACEUTIC.LS-,10 0.104 EUR

42BA XFRA GB00B02L3W35 BERKELEY GRP HLDGS ORD 0.371 EUR

POH1 XFRA GB0031215220 CARNIVAL PLC DL 1,66 0.434 EUR