FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.08.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 23.08.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.08.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

CE7 XFRA US1635232028 CHELYABI.Z.P.GDR REGS RL1

LIH XFRA HK1111036765 CHONG HING BANK

9TC XFRA CH0102993182 TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57

3HGA XFRA CA16951L2075 CHINA MINERALS MINING

1Y8 XFRA GB00B0T4LH64 HICL INFRASTRUCT.LS-,0001