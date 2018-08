STEMMER IMAGING veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen - Rekordumsatz und -ergebnis im Geschäftsjahr 2017/2018 DGAP-News: STEMMER IMAGING AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis STEMMER IMAGING veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen - Rekordumsatz und -ergebnis im Geschäftsjahr 2017/2018 22.08.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. STEMMER IMAGING veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen - Rekordumsatz und -ergebnis im Geschäftsjahr 2017/2018 Puchheim, 22. August 2018 - Die STEMMER IMAGING AG verzeichnete auf Basis vorläufiger Zahlen erneut ein Rekordjahr. So stieg das bereinigte EBITDA im Geschäftsjahr 2017/2018 um 46,1 % auf EUR 11,1 Mio. (Vorjahr: EUR 7,6 Mio.). Der Konzernumsatz erhöhte sich im Berichtsjahr laut vorläufigen Berechnungen um 14,0 % auf EUR 100,6 Mio. (Vorjahr: EUR 88,3 Mio.). Die STEMMER IMAGING AG (ISIN DE000A2G9MZ9 / WKN A2G9MZ) veröffentlicht heute vorläufige Geschäftszahlen für das Gesamtjahr 2017/2018. Die Gesellschaft erwirtschaftete im Zeitraum vom 01. Juli 2017 bis 30. Juni 2018 nach vorläufigen Berechnungen einen Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses (EBITDA) um 46,1 % auf EUR 11,1 Mio. Bei den Bereinigungen in Höhe von insgesamt EUR 4,7 Mio. handelt es sich im Wesentlichen um einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Börsengang. Der Umsatz stieg um 14,0 % auf EUR 100,6 Mio. an. Somit beläuft sich die EBITDA-Marge auf 11,0 % (Vorjahr: 8,6 %). Die Gesellschaft hat damit ihre Ziele am oberen Ende der Guidance erreicht. "Wir freuen uns, dass wir mit Blick auf unsere Guidance und die Zahlen geliefert haben. Besonders erfreulich ist die anhaltend hohe Nachfrage aus allen Branchen und Regionen nach unseren Bildverarbeitungslösungen. Den Rückenwind aus dem vergangenen Geschäftsjahr nehmen wir für das bereits Laufende gerne mit", sagt Lars Böhrnsen, CFO der STEMMER IMAGING AG. Die in dieser Mitteilung bekannt gegebenen Zahlen besitzen vorläufigen Charakter und verstehen sich unter Vorbehalt der Abschlussprüfung. Die endgültigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2017/2018 sowie einen Ausblick zum laufenden Geschäftsjahr 2018/2019 wird die STEMMER IMAGING AG mit dem Geschäftsbericht 2017/2018 am 24. Oktober 2018 veröffentlichen. Über STEMMER IMAGING STEMMER IMAGING ist einer der führenden Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie für den Einsatz in Industrie und Wissenschaft in Europa. Mit einer perfekten Kombination aus innovativen Produkten, kompetenter Beratung und umfassendem Service unterstützt STEMMER IMAGING Kunden dabei, Bildverarbeitungsaufgaben einfach, sicher und schnell zu lösen. In 19 Ländern Europas stehen erfahrene Spezialisten für eine einfache Kontaktaufnahme und lokale Beratung zur Verfügung. Kunden von STEMMER IMAGING profitieren von der Kombination aus einzigartiger Produktvielfalt weltweit führender Hersteller (z. B. Kameras, Optiken, Beleuchtungen, Bildverarbeitungssysteme, Software) und dem Lösungs-Know-how erfahrener Experten. Neben der technisch und wirtschaftlich optimalen Kombination von Komponenten für die jeweilige Aufgabenstellung kommt der lösungsorientierten Kundenbetreuung u. a. durch Machbarkeitsstudien, Entwicklungsdienstleistungen, Schulungen und einem kundennahen Support besondere Bedeutung zu. Kontakt STEMMER IMAGING AG Lena Vitzthum Investor Relations Gutenbergstr. 9-13 82178 Puchheim Tel.: +49 89 80902165 ir@stemmer-imaging.de www.stemmer-imaging.de 22.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: STEMMER IMAGING AG Gutenbergstr. 9-13 82178 Puchheim Deutschland Telefon: +49 (0)89 - 809020 E-Mail: info@stemmer-imaging.com Internet: www.stemmer-imaging.com ISIN: DE000A2G9MZ9 WKN: A2G9MZ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 716147 22.08.2018

