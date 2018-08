Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Papiere der Commerzbank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10,20 Euro belassen. Die wichtigsten Anlegerfragen in puncto Commerzbank drehten sich um die Erreichbarkeit der Kostenziele sowie um das avisierte kurz- und mittelfristige Ertragswachstum, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schließe sich den pessimistischen Investoreneinschätzungen an und glaube, dass die Bank ihre Ertrags- und Kostenziele verfehlen werde./edh/ag Datum der Analyse: 22.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2018-08-22/08:14

ISIN: DE000CBK1001