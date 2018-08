Bei Evotec vergeht derzeit nahezu keine Woche, in der es nicht etwas Positives zu berichten gibt. Am heutigen Mittwoch meldete das Unternehmen eine neue strategische Allianz mit Novo Nordisk. Ziel dieser Kooperation ist es, neue niedermolekulare Therapien zur Behandlung von Patienten mit Diabetes und Adipositas sowie damit verbundenen Folgeerkrankungen wie nichtalkoholische Steatohepatitis ("NASH"), Herz-Kreislauf-Erkrankungen und diabetische Nephropathie zu entwickeln, so Evotec.

