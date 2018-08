DAX-Analyse am Morgen: Wie weit trägt die Erholung?

Auch am gestrigen Dienstag setzte der deutsche Leitindex seine Kletterpartie nach oben fort und erreichte dabei das Intraday-Top bei 12.433 Zählern. Wie schon am Vortag, ging den Blue Chips aber auf den letzten Metern die Puste aus, sodass die Notierungen zur Schlussauktion noch einmal unter die 12.400er-Marke zurückfielen. Aus charttechnischer Sicht ist das Plus von 0,4% dennoch als Erfolg zu werten, auch wenn es jetzt gilt, noch ein paar entscheidende Hürden zu überbieten:

