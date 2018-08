Die Commerzbank hat Morphosys aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 98 auf 107 Euro angehoben. Die Aktie des Antikörperspezialisten habe sich im bisherigen Jahresverlauf um 16 Prozent besser als der TecDax entwickelt, was vor allem auf die steigende Erwartungen an den Antikörper MOR208 zurückgehe, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Inzwischen seien aber alles in allem die wichtigsten Kurstreiber in die Aktie eingepreist./ck/ag Datum der Analyse: 22.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2018-08-22/09:29

ISIN: DE0006632003