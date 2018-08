Die Baader Bank hat Zooplus nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Analyst Volker Bosse bezeichnete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das Vorsteuer-Ergebnis für das zweite Quartal als enttäuschend. Dass der Internethändler für Tierbedarf aber die Bruttomarge im Vergleich zum ersten Jahresviertel gesteigert habe, sei ein positives Zeichen. Nach dem ersten Halbjahr liege Zooplus nun in Bezug auf das Gesamtjahr über dem Umsatz-, aber unter dem Vorsteuer-Ergebnisziel, merkte Bosse an./ajx/zb Datum der Analyse: 22.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

