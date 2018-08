Die Commerzbank hat die zum Umtausch eingereichten Linde-Aktien anlässlich drohender Nachverhandlungen der geplanten Fusion mit Praxair auf "Hold" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Dass die umsatzbezogene Obergrenze für Veräußerungszusagen wegen der Auflagen von Kartellwächtern wohl überschritten werde, sei lediglich eine Bestätigung der Linde-Warnung von Monatsanfang und stelle kein zusätzliches Großrisiko des Deals dar, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Gasehersteller hatte am 5. August mitgeteilt, dass eine kartellrechtliche Freigabe des Zusammenschlusses "mit höheren Anforderungen verbunden sein könnte, als bisher erwartet"./edh/ag Datum der Analyse: 22.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2018-08-22/09:59

ISIN: DE000A2E4L75