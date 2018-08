Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Erlebnis Akademie AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Erlebnis Akademie AG Unternehmen: Erlebnis Akademie AG ISIN: DE0001644565 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 22.08.2018 Kursziel: EUR 21,50 (bislang EUR 20,30) Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 12.06.2018 (Rating Buy) Analyst: Peter Thilo Hasler Konzernumsatz steigt zum Halbjahr um geschätzt 57,5% Da die im Ausland eröffneten Baumwipfelpfade im AG-Abschluss nicht enthalten sind, wird die tatsächliche Entwicklung des eak-Konzerns in den veröffentlichten Zahlen zum ersten Halbjahr 2018 signifikant unterzeichnet. Nach unseren Berechnungen hat eak inklusive der Neueröffnungen in Tschechien und des die Erwartungen weit übertreffenden Baumwipfelpfads in der Slowakei seine Umsätze zum Halbjahr um 57,5% steigern können, während im AG-Abschluss ein Umsatzwachstum von lediglich 1,6% berichtet wird. Belegt wird dies durch die Besucherzahlen, die über alle sieben Baumwipfelpfade nach sechs Monaten um 49,7% auf nunmehr 726.000 gesteigert werden konnten. Nach Einarbeitung der über unseren Erwartungen liegenden H1-Zahlen erhöht sich unser aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Zwölfmonats-Kursziel auf EUR 21,50 von EUR 20,30 je Aktie. Gegenüber dem gestrigen Schlusskurs von EUR 18,00 entspricht dies einem Kurssteigerungspotenzial von 19,4%. Nach der klaren Outperformance (LTM +83,1% vs. DAX 0,2%) bekräftigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der Erlebnis Akademie. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16847.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2018 03:47 ET (07:47 GMT)