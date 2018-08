Der Schwung am deutschen Aktienmarkt schien nachzulassen. So notierte der DAX heute im frühen Handel schon wieder deutlich unterhalb der 12.400 Punkte-Marke. Doch der deutsche Leitindex kam überraschend schnell auf die Beine und eroberte die 12.400er Marke zügig zurück. Da für heute kaum relevante Wirtschaftsdaten oder Unternehmenszahlen auf der Agenda stehen, erwarten Experten trotzdem einen eher trägen Handelstag am deutschen Aktienmarkt. Der Marktbericht von der Börse Stuttgart.