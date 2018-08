Der chinesische Autobauer Geely schlägt mit den Zahlen für das erste Halbjahr die Schätzungen der Analysten. Der Umsatz in den ersten sechs Monaten betrug 53,70 Milliarden Yuan (6,78 Milliarden Euro). Die Analysten gingen von 53,67 Milliarden Yuan aus. Geely-Chef Li Shu Fu sprach von einem herausfordernden ersten Halbjahr, bestätigte aber das Absatzziel von 1,58 Millionen Autos im Gesamtjahr. Darüber hinaus will Geely die Marke von 2,00 Millionen verkauften Autos schon vor dem Jahr 2020 erreichen.Li Shu Fu geht davon aus, dass vor allem in China der Trend weg vom Verbrennungsmotor, hin zu umweltfreundlichen Autos schneller als in anderen Ländern stattfinden wird.

