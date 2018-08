Die Baader Bank hat die Einstufung für Hannover Rück anlässlich des bevorstehenden Wechsels an der Führungsspitze auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Dass mit dem bisherigen Swiss-Re-Manager Jean-Jacques Henchoz ein externer Kandidat neuer Konzernchef wird, habe etwas überrascht, schrieb Analyst Daniel Bischof in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ajx Datum der Analyse: 22.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2018-08-22/11:04

ISIN: DE0008402215