marktEINBLICKE um 12: Donald Trump und Griechenland im Anlegerfokus

Nach einem positiven Handelsauftakt rutscht der DAX am Mittwochmittag leicht in die Verlustzone. Die Stimmung wird von schwachen Vorgaben aus den USA eingetrübt. Dort sorgen unter anderem die juristischen Probleme für den US-Präsidenten Donald Trump für Verunsicherung am Aktienmarkt. Hierzulande fragt man sich außerdem, ob Griechenland wirklich gerettet ist.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,1% 12.380

MDAX +0,3% 26.708

TecDAX +0,4% 2.937

SDAX +0,4% 12.322

Euro Stoxx 50 -0,1% 3.408

Die Topwerte im DAX sind Bayer (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017), Fresenius Medical Care (WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802) und Henkel (WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432). Gut läuft der heutige Tag auch für die Evotec-Aktie (WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809), nachdem das Hamburgger Biotechnologieunternhemen mit einer neuen Forschungskooperation aufwarten konnte.

