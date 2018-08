Westag & Getalit AG: Amtsniederlegung Aufsichtsratsvorsitzender DGAP-Ad-hoc: Westag & Getalit AG / Schlagwort(e): Personalie Westag & Getalit AG: Amtsniederlegung Aufsichtsratsvorsitzender 22.08.2018 / 12:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Rheda-Wiedenbrück, 22.08.2018 Westag & Getalit AG: Amtsniederlegung Aufsichtsratsvorsitzender Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Westag & Getalit AG, Herr Klaus Pampel, hat der Gesellschaft soeben mitgeteilt, dass er sein Amt als Vorsitzender des Aufsichtsrats sowie als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum Ablauf der am 31. August 2018 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung niederlegt. Die vorstehende Meldung sowie weitere Informationen über unsere Gesellschaft können über unsere Internetadresse unter www.westag-getalit.com abgerufen werden. Weitere Informationen: Westag & Getalit AG | Thomas Sudhoff PR und Finanzkommunikation Hellweg 15 | D-33378 Rheda-Wiedenbrück Tel. +49 (0) 52 42 / 17-1712 | Fax +49 (0) 52 42 / 17-71712 sudhoff@westag-getalit.com | www.westag-getalit.com 22.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Westag & Getalit AG Hellweg 15 33378 Rheda-Wiedenbrück Deutschland Telefon: +49 (0)5242 17 - 0 Fax: +49 (0)5242 17 - 5603 E-Mail: zentral@westag-getalit.de Internet: www.westag-getalit.de ISIN: DE0007775207, DE0007775231 WKN: 777520, 777523 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 716395 22.08.2018 CET/CEST

