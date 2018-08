Hamburg (ots) -



Deutschlands erfolgreichste YouTuberin ist Bianca Heinicke mit ihrem Beauty- und Fashionkanal BibisBeautyPalace, auf Platz 1 der YouTuber schafft es Patrick Mayer mit seinem Gaming-Kanal Paluten. Bereits zum zweiten Mal haben die dpa-Tochter news aktuell und Faktenkontor die deutsche YouTuber-Szene in puncto Relevanz analysiert. Datenbasis für die Auswertung sind 2.800 deutschsprachige Kanäle. Die Untersuchung basiert auf dem YouTuber-Relevanzindex von Faktenkontor.



Demnach punkten die weiblichen Videoproduzenten bei ihren Fans am meisten mit Beautyprodukt- und Schminktipps, Alltagsspaß und Koch- oder Backideen. So befinden sich unter den Top 10 der erfolgreichsten deutschen YouTuberinnen neben BibisBeautyPalace (Platz 1 / Kategorie Beauty & Fashion) auch die gebürtige Britin Rebekah Wing (Platz 2 / Kategorie Unterhaltung) und Saliha Özcan mit ihrem Kanal Sallys Welt (Platz 6 / Kategorie Kochen). Auf Platz 4 schafft es die 8-jährige Miley, die zusammen mit ihren Eltern den Family-Lifestyle-Kanal Mileys Welt betreibt.



Unter den Top 10 der erfolgreichsten männlichen Videoproduzenten landen ausschließlich Gaming- und Entertainment-Kanäle. Auf dem Siegerpodest steht Patrick Mayer mit Paluten, der sich vor allem auf Minecraft-Videos sowie VLOGs, Cartoon-Games und andere Spiele konzentriert. Dahinter folgen die Gamer GermanLetsPlay (Platz 2 / Kategorie Gaming) und ConCrafter / LUCA (Platz 3 / Kategorie Unterhaltung).



Weitere Sieger aus ausgewählten Kategorien



Am beliebtesten in der Kategorie Sport ist der Fitness-Kanal von Sophia Thiel, Musik-Fans favorisieren den Kanal ExeCuuuuute des Musikers und Gamers Kevin J., der Musik über Spiele macht. Auf den ersten Platz im Bereich Technologie schafft es Clixoom Science & Fiction, bei dem Wissenschaftsnews und Innovationen im Mittelpunkt stehen.



Für die Auswertung der erfolgreichsten YouTuber Deutschlands hat Faktenkontor den YouTuber-Relevanzindex entwickelt. Die Untersuchungsmethode berücksichtigt unter anderem die Anzahl der eingestellten Videos, die Anzahl der Abonnenten und der Gesamtaufrufe sowie den prozentualen Zuwachs der Aufrufe insgesamt und pro Video in den letzten 30 Tagen. Zeitpunkt der Datenerhebung war der 3. August 2018.



Deutschlands Top 10 der YouTuberinnen und YouTuber:



YouTuberinnen:



Platz 1: BibisBeautyPalace Beauty und Fashion https://www.youtube.com/user/BibisBeautyPalace



Platz 2: Rebekah Wing Unterhaltung https://www.youtube.com/channel/UCHKVTtxg9yRJ_5KDMZFCkCw



Platz 3: Dagi Bee Unterhaltung https://www.youtube.com/user/Dagibeee



Platz 4: MILEYS WELT Unterhaltung https://www.youtube.com/user/CuteBabyMiley



Platz 5: Bonnytrash Unterhaltung https://www.youtube.com/channel/UC1FUmelOA9Tc8VFmoeexIkw



Platz 6: Sallys Welt Kochen https://www.youtube.com/user/sallystortenwelt



Platz 7: Kelly MissesVlog Unterhaltung https://www.youtube.com/user/MissesVlog



Platz 8: xLaeta Beauty und Fashion https://www.youtube.com/user/xLaeta



Platz 9: Alles Ava Unterhaltung https://www.youtube.com/channel/UCkaUcIDGRYtn0AxUez4wsIQ



Platz 10: BarbaraSofie Beauty und Fashion https://www.youtube.com/user/Barbieloveslipsticks



YouTuber:



Platz 1: Paluten Gaming https://www.youtube.com/user/Paluten



Platz 2: GermanLetsPlay Gaming https://www.youtube.com/user/GermanLetsFail



Platz 3: ConCrafter | LUCA Unterhaltung https://www.youtube.com/user/ConCrafter



Platz 4: rewinside Gaming https://www.youtube.com/user/rewinside



Platz 5: Gronkh Gaming https://www.youtube.com/user/Gronkh



Platz 6: Arazhul Gaming https://www.youtube.com/user/ArazhulHD



Platz 7: Domtendo Gaming https://www.youtube.com/user/Geilkind



Platz 8: Standart Skill Gaming https://www.youtube.com/user/StandartSkill



Platz 9: Benx Gaming https://www.youtube.com/user/DoctorBenx



Platz 10: Zombey Gaming https://www.youtube.com/user/Zombey



Die Besten in ausgewählten Kategorien:



Menschen und Blogs: JERYKO https://www.youtube.com/channel/UCYisdU_KhanzKLQlMPe5zGA



Sport: SophiaThiel https://www.youtube.com/channel/UCy5Kf4cPV_sCi_Qsjk03uCg



Technologie: Clixoom Science & Fiction https://www.youtube.com/user/Clixoom



Musik: ExeCuuuuute https://www.youtube.com/user/ExeCuuuuute



Bildung: TheSimpleMaths https://www.youtube.com/user/TheSimpleMaths



Datenbasis: 2.800 Channels auf YouTube Zeitpunkt der Erbhebung: 3. August 2018 Untersuchungsmethode: www.faktenkontor.de/youtuber-relevanzindex



