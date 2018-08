Die Schweizer Großbank UBS hat Hannover Rück angesichts eines anstehenden Führungswechsels auf "Neutral" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Dass Ulrich Wallin als Vorstandschef ausscheidet, entspreche den Statuten des Versicherers, schrieb Analyst Jonny Urwin in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Nachfolger Jean-Jacques Henchoz von Swiss Re "erbe" ein Unternehmen in guter Verfassung und mit einer starken Bilanz. Die Aktie sei allerdings bereits ausreichend hoch bewertet./ck/ajx Datum der Analyse: 22.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0008402215