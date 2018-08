Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die globalen Aktienmärkte verzeichneten im Juli eine erfreuliche Entwicklung, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniKonzept: Dividenden A (ISIN LU1073949312/ WKN A1148D).Ein überzeugender Start in die US-Berichtssaison für das zweite Quartal 2018 und eine Entspannung an der handelspolitischen Front im Nachgang der Einigung beim Treffen zwischen US-Präsident Trump und EU-Kommissionspräsident Juncker am 25. Juli hätten für Auftrieb an den internationalen Börsenplätzen gesorgt. Der MSCI World-Index habe um mehr als drei Prozent auf US-Dollarbasis zugelegt. ...

