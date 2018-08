Die Aktie von Novo Nordisk kann in dieser Woche weiter zulegen. Zunächst sorgten neue Studiendaten zum großen Hoffnungsträger Semaglutide für freudige Gesichter. Derzeit läuft ein großes zehnteiliges Studienprogramm zur oralen Variante zur Behandlung von Typ-2-Diabetes. Über 26 Wochen hinweg wurde das Mittel an 324 Patienten im Vergleich zu einem Placebo, also einem Arzneimittel ohne Wirkstoff, getestet. Semaglutide in der 14-Miligramm-Dosierung konnte dabei erneut das Primärziel der statistisch signifikanten und überlegenen Reduktion des Langzeit-Blutzuckerwertes erreichen. Ebenso konnte das Präparat das wichtige Nebenziel der Gewichtsreduktion statistisch nachweisen. Die bereits veröffentlichten weiteren Studien waren ebenfalls positiv ausgefallen. Anleger dürften sich also Hoffnung machen, dass die oral verfügbare Variante von Semaglutide den Weg zur Marktreife schaffen kann. Im laufenden Jahr wird noch das Ergebnis von vier weiteren der insgesamt zehn Studien erwartet.

