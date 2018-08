Unterföhring (ots) -



Was passiert, wenn der Traum vom großen Geld Wirklichkeit wird? Wie reagiert man, wenn am Tag der Testamentseröffnung die Familie plötzlich größer ist, als bekannt? Und macht Geld wirklich glücklich? Die neue SAT.1-Daily "Alles oder Nichts" stellt ihre Protagonisten vor genau diese Fragen: Nach dem Tod des schwerreichen Bauunternehmers Axel Brock erfahren seine unehelichen Kinder aus ärmlichen Verhältnissen von ihrem plötzlichen Millionenerbe - und Axels Frau Melissa und die gemeinsamen Kinder vom unerwarteten Zuwachs im Familienimperium. Die Bühne ist frei für Intrigen, Dramen, Machtspiele, aber auch große Gefühle, Zusammenhalt und die individuelle Suche nach dem Platz im Leben ...



Seit 16. August laufen in Berlin-Spandau die Dreharbeiten für die von Producers at Work (Produzent Christian Popp) produzierte Daily-Soap u.a. mit Anna Mennicken, Raphael Vogt, Franziska Breite, Anne Brendler, Mirco Reseg, Thomas Morris, Niki Finger, Marc Barthel und Taynara Wolf. Das Konzept zu "Alles oder Nichts" stammt von Aglef Püschel und Tamara Sanio, als Chefautor agiert Jan Friedhoff, Regie bei Block 1 führt Kai Meyer-Ricks.



SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger: ",Alles oder Nichts' setzt eine universelle Prämisse: den Traum vom unverhofften Reichtum. Ausgangspunkt ist ein Erbe, das auf einen Schlag alles verändert und eine Familie, die sich plötzlich neu formieren muss. Um die Konflikte, die daraus entstehen, baut sich eine wunderbare Geschichte auf, die den Zuschauer unmittelbar in die Handlung hineinzieht. Gepaart mit einem unvergleichlichen Production Value und einer Mischung aus etablierten Soap-Darstellern und erfrischenden Neuentdeckungen verheißt 'Alles oder Nichts' eine eindrucksvolle Rückkehr der täglichen Serie in SAT.1."



Produzent Christian Popp (Producers at Work): ",Alles oder Nichts' ist eine zeitgemäße ,Glamour-Soap', die alle Sehnsüchte nach Ruhm, Macht und Reichtum bedient. Wir erzählen diese schillernde Welt im krassen Gegensatz zu den Underdogs. Die Kampflinie geht mitten durch die Familie und die Liebe steht auf dem Spiel. Alles geht, aber die Protagonisten können auch alles verlieren. ,Alles oder Nichts' will polarisieren und soll auch versöhnen. Insofern ist es auch ein Spiegelbild unserer Zeit."



Inhalt:



Vier Welten, vier Geschichten - und ein Erbe, das alle vereint: Jenni (Anna Mennicken) ist in der Imbissbude ihrer Eltern groß geworden und steuert mit schlecht bezahlten Aushilfsjobs ihren Anteil zur Haushaltskasse bei. Anja (Franziska Breite) verdient ihren Lebensunterhalt in einer Table-Dance-Bar und verfolgt den Traum, mit ihrem Freund Rocko (Marc Barthel) eine Familie zu gründen. Daniel (Raphael Vogt) hat alles verloren, sein bürgerliches Leben hinter sich gelassen und lebt auf der Straße. Axel Brock (Heiko Kiesow) leitet ein millionenschweres Bauunternehmen - und kommt bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Axels Tod bringt zutage, was jahrelang verborgen blieb: Neben seiner Vorzeige-Ehe mit Melissa (Sarah Maria Besgen) und den gemeinsamen Kindern Jascha (Anno Kaspar Friedrich von Heimburg) und Maria (Josephine Martz) hinterlässt der Unternehmer drei uneheliche Kinder: Jenni, Anja und Daniel. So stellt das Schicksal am Tag der Testamentseröffnung für alle Beteiligten die Weichen neu. Der Kampf zwischen Arm und Reich beginnt - und damit nicht genug: Auch innerhalb des Brock-Imperiums beginnen mit dem Tod des Firmenchefs erbitterte Machtkämpfe und fiese Intrigen ...



In weiteren Rollen u.a.: Anne Brendler und Mirco Reseg als Jennis Eltern Elke und Mike sowie Lennart Borchert als ihr Bruder Basti. Thomas Morris und Niki Finger spielen Melissas intrigante Gegenspieler Olaf und Bea Brock, Varol Sahin ist Axels persönlicher Assistent und Melissas Vertrauter Tarek Alici und Taynara Wolf das It-Girl Ines Fischer, die behauptet, ebenfallseine eine uneheliche Tochter von Axel Brock zu sein.



+++ Produktion: Producers at Work Film GmbH +++ Produzent: Christian Popp +++ Regie: Kai Meyer-Ricks, Zsolt Bacs, Hartwig van der Neut, Marco Gadge, Sabine Landgraeber, Tobias Stille, Martina Faust +++ Headautor: Jan Friedhoff +++ Kamera: Rene Gorski +++ Redaktion SAT.1: Anna Süßmuth, Yvonne Weber +++ Drehort: Berlin +++



