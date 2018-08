IRW-PRESS: Sproutly Canada Inc.: Sproutly unterzeichnet exklusives Technologielizenzabkommen mit Micronutrient Technologies Inc.

Sproutly unterzeichnet exklusives Technologielizenzabkommen mit Micronutrient Technologies Inc.

Vancouver (British Columbia), 22. August 2018 - Sproutly Canada Inc. (CSE: SPR, FRANKFURT: 38G) (Sproutly oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es mit Micronutrient Technologies Inc. (MTI) mit Sitz im Bundesstaat Minnesota hinsichtlich der Nutzung seiner eigenen Plattform, die als Minerals in Solution Technology (MiST) bekannt ist, ein exklusives Technologielizenz- und -nutzungsabkommen (das Lizenzabkommen) für den Einsatz bei der Herstellung von auf Cannabis und Hanf basierenden Getränken in ausgewählten Rechtsprechungen in allen Teilen der Welt unterzeichnet hat.

Gemäß dem Lizenzabkommen wird Sproutly das Exklusivrecht gewährt, MiST und seine wasserlöslichen, nährstoffreichen Mineralien zur Herstellung von verbessertem Wasser, Getränken und löslichen, mineralischen Nahrungsergänzungsmitteln mit einer Cannabis- oder Hanfkomponente für die Freizeit- und medizinischen Märkte zu verwenden. Die Lizenz gilt in Kanada, Australien, Jamaika, Israel und allen Ländern, die zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Lizenzabkommens der Europäischen Union angehörten.

MiST ist eine zum Patent angemeldete Technologie, bei der eine zu 100 Prozent wasserlösliche Form von mehreren Mineralstoffen, einschließlich Kalzium, Magnesium, Zink, Kalium, Natrium und Spurenelemente wie Kupfer, Eisen, Mangan und Strontium, auf derselben molekularen Plattform produziert wird. MiST bietet bei der Formulierung einzigartiger Kombinationen von Mikronährstoffen eine noch nie dagewesene Vielseitigkeit, die den steigenden Bedarf an Gesundheit und Wohlbefinden im modernen Lebensstil seitens der Verbraucher decken soll.

MiST produziert separate oder individuelle Mischungen von Mineralstoffen und anderen Mikronährstoffen in Wasserlösungen, die ein Getränk in einem einzigen Produktionsschritt anreichern können, und bietet eine nachweisliche Haltbarkeit in Getränken von mindestens zwei Jahren. Die Lizenz bietet Sproutly das Know-how, das im Laufe eines Jahrzehnts durch die Konzipierung innovativer Getränke mit mehreren Nährstoffen entwickelt wurde, einschließlich Mineralstoffe, die für die Gesundheit und das Wohlbefinden von grundlegender Bedeutung sind.

Keith Dolo, CEO von Sproutly, sagte: MiST ist eine revolutionäre Technologie, die es uns ermöglichen wird, vollständig wasserlösliche Mineralstoffe in unterschiedlichen Kombinationen zu Cannabisgetränken hinzuzufügen, ohne dabei künstliche chemische Zusatzstoffe oder Formulierungsmethoden wie eine Emulgierung oder eine Verkapselung zu benötigen.

Er sagte zudem: MiST wird uns zusammen mit unserem natürlichen wasserlöslichen Cannabinoid infuz20 als Marktführer in der Cannabisbranche etablieren, indem wir Getränke auf den Markt bringen, die gesundheitsbewussten Verbrauchern die Vorteile dieser einzigartigen Pflanze sowie die Erfahrung der unterschiedlichen Cannabis- und Hanfsorten auf den Märkten für die Anwendung durch Erwachsene in Form von traditionellen Getränken bieten. Sproutly freut sich, diese Transaktion nach der Übernahme von Infusion Biosciences Canada bekannt zu geben, wodurch unser Wettbewerbsvorteil bei Getränkeprodukten, die stabile und wasserlösliche Inhaltsstoffe erfordern, gestärkt wird.

MiST im Überblick

MiST, eine zum Patent angemeldete Technologie zur Herstellung von nährstoffreichen Mineralien in Wasserlösungen mittels eines kosteneffizienten und skalierbaren Verfahrens, ist das Ergebnis einer über zwölfjährigen Forschungs- und Entwicklungsarbeit.

Die molekulare Plattform von MiST-Mineralstoffen ermöglicht es Getränkeherstellern, individuelle Kombinationen mehrerer Mineralstoffe in den gewünschten Verhältnissen zu entwickeln, die als einzelne Mischung zur Herstellung angereicherter Getränke mit anderen Mikronährstoffen, einschließlich natürlicher pflanzlicher Verbindungen, verwendet werden können. Diese Mineralstoffe beinhalten Kalzium, Magnesium, Zink, Kalium, Natrium und Spurenelemente (Kupfer, Eisen, Mangan und Strontium).

MiST wird zurzeit in angereichertem Tafelwasser sowie in funktionalen flüssigen Nahrungsergänzungsmitteln kommerzialisiert. MiST-Mineralstoffe bietet mehrere Vorteile, unter anderem:

- Vollständigere und sofortige Versorgung des Körpers

- Präzise Dosierung

- Leicht einzunehmendes Format

- Verabreichungsform, bei der der Körper keine weitere Verarbeitung mehr durchführen muss, um sie verfügbar zu machen

MiST produziert echte hoch konzentrierte Wasserlösungen mit grundsätzlich allen nährstoffreichen Mineralien in Mischungen mit mehreren Mineralstoffen sowie in Mischungen mit anderen Mikronährstoffen mit Zusammensetzungen, die je nach Zielpublikum individuell gestaltet werden.

Über Micronutrient Technologies Inc. (MIT)

MTI (www.micronutrienttechnologies.com) ist ein Anreicherungstechnologie- und Formulierungs-unternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Wasser-, Getränke-, Lebensmittel- und diätische Nahrungsergänzungsmittelmärkte gerichtet ist. Durch die Anwendung seiner eigenen Plattformtechnologie, die als Minerals in Solution Technology (MiST) bekannt ist, ist MTI in der Lage, wasserlösliche Mineralstoffe herzustellen, die als ideales Nährstoffverabreichungssystem für einzigartige Formulierungen in echten Wasserlösungen verwendet werden können.

MTI wurde von Dr. Sen mitgegründet und ist zurzeit das einzige Unternehmen, das mehrere zu 100 Prozent wasserlösliche Mineralstoffe in Lebensmitteln auf einer einzigen molekularen Plattform bietet, die die Vielseitigkeit aufweist, mehrere Mineralstoffe mit anderen Mikronährstoffen (Vitamine und natürliche pflanzliche Chemikalien) in einer einzigen Wasserlösung ohne künstliche chemische Zusatzstoffe zu kombinieren.

Über Sproutly Canada Inc.

Sproutly ist ein von ACMPR lizenzierter Hersteller von Cannabis und ein exklusiver Lizenznehmer von APP Technology, der sich bemüht, die sich entwickelnden Bedürfnisse der Cannabiskonsumenten in regulierten Rechtssystemen auf der ganzen Welt zu erfüllen. Seine Mission besteht darin, ein vertikal integriertes Unternehmen für Cannabis-Verbrauchsgüter zu werden, indem der beste Anbau seiner Art, sichere Vertriebslösungen und modernste Technologien unter eine Dach vereint werden, um in der Cannabisbranche neue Maßstäbe zu setzen.

Sproutly besitzt und betreibt derzeit eine 16.600 Quadratfuß große Produktionsstätte, die sich zentral im Großraum Toronto befindet und modernste Produktionstechnologien sowie -methoden nach pharmazeutischen Standards einsetzt. Das Hauptaugenmerk der Strategie von Sproutly ist auf die Entwicklung und Anwendung neuartiger Technologien gerichtet, um einzigartige Cannabisprodukte für einen rasch wachsenden Verbrauchermarkt zu entwickeln und zu vermarkten.

Weitere Informationen über Sproutly erhalten Sie unter www.sproutly.ca.

Kontakt:

Keith Dolo, Chief Executive Officer von Sproutly Canada

Email: investorreleations@sproutly.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen gemäß den anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen oder zukunftsgerichtete Aussagen gemäß dem United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Ansichten des Managements von Sproutly Canada hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können im Allgemeinen anhand der Verwendung von Begriffen wie beabsichtigen, erwarten oder Variationen solcher Wörter oder Phrasen sowie durch Aussagen identifiziert werden, wonach bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten könnten, würden oder werden. Diese Informationen und Aussagen, die hierin als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, stellen keine historischen Tatsachen dar, wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt und beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der Erörterung zukünftiger Pläne sowie auf Schätzungen und Prognosen gemäß den Erwartungen und Absichten des Managements unter anderem hinsichtlich des Beginns der Notierung der Aktien von Sproutly an der CSE und der endgültigen behördlichen Genehmigungen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Risiken und Ungewissheiten und die tatsächlichen Ergebnisse könnten sich erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Diese Annahmen, Risiken und Ungewissheiten beinhalten unter anderem die allgemeine Wirtschaftslage und insbesondere die Kapitalmärkte sowie andere Faktoren, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von Sproutly Canada liegen. Obwohl das Management des Unternehmens versuchte, die wichtigsten Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, kann es noch immer Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie angenommen, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Es kann keine Gewährleistung abgegeben werden, dass solche Aussagen genau sind. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse könnten sich erheblich von solchen Aussagen unterscheiden. Die Leser sollten sich daher bei ihren Investitionen nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet ist. Das Unternehmen führt kein Update von hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, zukunftsgerichteten Informationen oder finanziellen Prognosen durch, es sei denn, dies wird von den anwendbaren Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Wir halten uns an die Safe Harbor-Bestimmungen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44363

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44363&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA85209 J1084

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA85209J1084

AXC0190 2018-08-22/15:40