Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Walmart nach der abgeschlossenen Übernahme des indischen Online-Händlers Flipkart von 102 auf 101 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach Abschluss des Deals habe er sein Bewertungsmodell für den US-Handelskonzern an die operativen Verluste von Flipkart angepasst, schrieb Analyst Scot Ciccarelli in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er revidierte seine Walmart-Gewinnprognosen (EPS) für 2018 und 2019 leicht nach unten./edh/la Datum der Analyse: 22.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2018-08-22/15:43

ISIN: US9311421039