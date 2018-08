Berlin (www.aktiencheck.de) - Lufthansa: ver.di fordert Arbeitsplatzsicherheit für LGW-Flugbegleiter - Aktiennews Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hat die Geschäftsführung der Luftfahrtgesellschaft Walter (LGW) und die Verantwortlichen in der Eurowings-Gruppe aufgefordert, den Erhalt der Arbeitsplätze bei der Airline LGW zu garantieren, so ver.di in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...