Die südenglische Hafenstadt Portsmouth kündigt an, in den kommenden Monaten rund 50 Laternen-Ladepunkte an 34 Straßen im Stadtgebiet zu installieren. Das System wird von Ubitricity betrieben und für drei Jahre getestet. Mit dem Aufbau der Ladeinfrastruktur will die Stadt den vermehrten Einsatz von Elektrofahrzeugen beschleunigen. Finanziert wird das Vorhaben vom britischen Office for Low Emission ...

