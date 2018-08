Zürich (ots) - Der Kiosk-Konzern Valora geht testweise eine

Zusammenarbeit mit dem Non-Food-Discounter Tchibo ein. Das schreibt

die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. «Die Zusammenarbeit

mit Tchibo beschränkt sich zunächst auf fünf Verkaufsstellen»,

bestätigt ein Valora-Sprecher. Konkret will Valora Tchibo-Module in

Schweizer Avec- und K-Kiosk-Filialen installieren; ein erster

Standort soll im Oktober im aargauischen Wettingen eröffnet werden.

Nachdem Valora in seinen K-Kiosk- und Avec-Filialen lange Zeit die

Food-Angebote aufgebaut hat, soll nun auch die Non-Food-Seite

gestärkt werden. «An Tchibo überzeugt die Kompetenz für saisonale und

regelmässig wechselnde Non-Food-Artikel», sagt Roger Vogt, Leiter des

Valora-Retailgeschäfts.



