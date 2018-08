Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Stuttgart/Köln/Wien (pts021/22.08.2018/16:00) - Bei der Anwendertreff+Expo Maschinenschicherheit am 26. September 2018 in Würzburg spricht Markus Pflüger, Geschäftsführer TÜV AUSTRIA Deutschland, über Risikobeurteilung in der Praxis. Der TÜV-AUSTRIA-Experte präsentiert die Grundlagen und Anwendung und erörtert die 5 Regeln der Risikobeurteilung: "Im industriellen Umfeld oder auch in Sachen Maschinensicherheit sind zumeist verschiedene sicherheitstechnische Dienstleistungen und Qualitätsmanagement gefragt. Unsere Kombinationslösungen bringen Kunden neben mehr Effizienz und attraktiven Prüfkosten eine vertrauensvolle langjährige Partnerschaft." TÜV AUSTRIA auf der Anwendertreff+Expo Maschinensicherheit Forum 1: Normen und Standards - 12:15 Uhr: "Risikobeurteilung in der Praxis und worauf wir in Zukunft achten müssen", Markus Pflüger 26. September VCC Vogel Convention Center Max-Planck-Str. 7/9 D-97082 Würzburg http://www.anwendertreff-maschinensicherheit.de/de/programm-2018 Über TÜV AUSTRIA Deutschland: http://www.tuv-ad.de Über TÜV AUSTRIA Group: http://www.tuv.at/mehrdrin (Ende) Aussender: TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH Ansprechpartner: Markus Pflüger Tel.: +49 711 722 336-22 E-Mail: markus.pflueger@tuv.at Website: www.tuv-ad.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180822021

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2018 10:00 ET (14:00 GMT)