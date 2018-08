Varengold Bank AG: Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung DGAP-News: Varengold Bank AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Sonstiges Varengold Bank AG: Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 22.08.2018 / 16:34 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hamburg, 22. August 2018 - Die Aktionäre der Varengold Bank AG haben auf der ordentlichen Hauptversammlung am gestrigen Dienstag in Hamburg sämtlichen Tagesordnungspunkten zugestimmt. So wurde u.a. den im vergangenen Jahr amtierenden Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt sowie der Wahl des Abschlussprüfers PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, für das Geschäftsjahr 2018 zugestimmt. Es wurde zudem mit einer Mehrheit von 99,76% ein neues Genehmigtes Kapital 2018 verabschiedet und eine zusätzliche Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage unter Gewährung eines mittelbaren Bezugsrechts in Höhe von bis zu EUR 3.105.211,00 fand ebenfalls Zustimmung. Auch wurde die komplette Neufassung der Satzung der Varengold Bank AG mit 99,99% beschlossen. Weiterhin wurde der zur Wahl aufgestellte Herr Vasil Stefanov für eine Amtszeit von zunächst knapp einem Jahr in den Aufsichtsrat der Varengold Bank AG gewählt. Kontakt: Frau Sanja Szabo (Head of Corporate Development) 22.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Varengold Bank AG Große Elbstraße 14 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 / 668649-0 Fax: +49 (0)40 / 668649-49 E-Mail: info@varengold.de Internet: www.varengold.de ISIN: DE0005479307 WKN: 547930 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 716587 22.08.2018

ISIN DE0005479307

