Die Commerzbank hat Daimler mit "Reduce" und einem Kursziel von 54 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Als Branche betrachtet seien europäische Autobauer günstig bewertet, schrieb Analyst Demian Flowers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf Daimler herrsche aber Sorge, dass mit der letzten Gewinnwarnung noch nicht alles Negative auf dem Tisch sei. Das trotz der Warnung beibehaltene Ziel eines freien Mittelzuflusses von 4 Milliarden Euro erscheine schwer erreichbar./mis/la

Datum der Analyse: 22.08.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007100000

AXC0221 2018-08-22/18:00