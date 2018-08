Die Commerzbank hat Fiat Chrysler mit "Buy" und einem Kursziel von 17 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Als Branche betrachtet seien europäische Autobauer günstig bewertet, schrieb Analyst Demian Flowers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei Fiat Chrysler unterschätzten die Anleger ferner das Verbesserungspotenzial. Das Unternehmen überzeuge zudem mit dem Umsatz- und Gewinnwachstum./mis/la Datum der Analyse: 22.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2018-08-22/18:17

ISIN: NL0010877643