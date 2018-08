FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz haben Constantin Medien am Mittwochabend im Fokus der Aktienanleger nach Xetra-Schluss gestanden. Die Titel wurden am Abend bei dünnen Umsätzen nach volatilem Verlauf 0,2 Prozent leichter gestellt. Das Unternehmen hatte am Abend mitgeteilt, dass es im ersten Halbjahr in die roten Zahlen gerutscht war - was an der Dekonsolidierung der Highlight Communications AG gelegen habe. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.377 12.386 -0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

August 22, 2018 16:24 ET (20:24 GMT)

