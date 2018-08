RenalGuard Therapy beweist weiterhin seine Wirksamkeit bei der Verhütung von akuten Nierenschädigungen bei Hochrisiko-Patienten

RenalGuard Solutions, Inc., ein Medizinprodukte-Unternehmen, das sich auf innovative Flüssigkeitsmanagement-Technologien für die Herz- und Gefäßmärkte spezialisiert hat, gab heute die Behandlung von 20.000 Patienten mit RenalGuard zur Vorbeugung von kontrastmittelinduzierter Nephropathie (Contrast-Induced Nephropathy CIN) bekannt. Kontrastmittelinduzierte Nephropathie ist eine Form akuter Nierenverletzung (Acute Kidney Injury AKI), die 10 bis 20 Prozent von Patienten betrifft, die sich bildgebender Verfahren unterziehen, bei denen giftige Kontrastmittel verwendet werden.

"Wir freuen uns sehr über die positive Reaktion der europäischen Ärzteschaft auf die Verwendung von RenalGuard bei Hochrisiko-Patienten, die eine kardiovaskuläre Behandlung durchlaufen", sagt Jim Dillon, Chief Executive Officer, RenalGuard Solutions. "Dies ist ein wichtiger Meilenstein für das Produkt, das Unternehmen und unsere Patienten."

RenalGuard, das derzeit in Europa und anderen Ländern, die das CE-Kennzeichen anerkennen, verwendet wird, dient dazu, die Häufigkeit von CIN bei den Millionen von Risikopatienten, die sich bildgebender kardiovaskulärer Behandlung unterziehen, zu reduzieren, indem der Flüssigkeitshaushalt bei interventionellen Verfahren unter Verwendung von Kontrastmitteln in Echtzeit gesteuert wird. Zahlreiche Studien haben die Fähigkeit von RenalGuard Therapy bewiesen, Patienten vor AKI als Folge einer Katheterisierung im Vergleich mit der Standardbehandlung zu schützen.

"Unser Krankenhaus hat mehr als 700 Patienten mit RenalGuard Therapy behandelt und Maßnahmen eingeführt, mit denen sichergestellt wird, dass Patienten mit chronischen Nierenerkrankungen identifiziert werden und angemessene Behandlung erhalten. In vielen Fällen zeigen Patienten innerhalb von Stunden eine große Bandbreite an harntreibender Wirkung und ausgeglichenem Flüssigkeitshaushalt", sagt Professor Bjoern Andrew Remppis, Herz- und Gefässzentrum, Bad Bevensen. "Unsere Klinik ist froh, Patienten eine Alternative anbieten zu können, mit der Kontrastmittel, die mit einer Verschlechterung der Nierenfunktion in Verbindung gebracht werden, umgangen werden können. Wir betrachten RenalGuard auch weiterhin als wichtige Therapieform im Bereich der kardiovaskulären Medizin und sind vom Potenzial dieses wertvollen Tools für das automatisierte negative Volumenmanagement bei Herzinsuffizienz-Patienten fasziniert."

RenalGuard Solutions wird RenalGuard Therapy im Rahmen von zwei Branchenevents vorstellen: European Society of Cardiology Konferenz, 25.-29. August, in München (Stand G400) und Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT), 21.-25. September, in San Diego, USA (Stand 823).

Über die RenalGuard-Therapie

RenalGuard misst die Urinproduktion eines Patienten und infundiert auf dieser Basis automatisch Hydrationsflüssigkeit. Das System wurde entwickelt zur Induzierung hoher Urinmengen, die sich als Schutz der Nieren vor einer Reihe von Verletzungen erwiesen haben. Zahlreiche Studien haben die Fähigkeit von RenalGuard bewiesen, Patienten vor AKI als Folge einer Katheterisierung im Vergleich mit der Standardbehandlung zu schützen, wie zum Beispiel: MYTHOS, die RenalGuard als herausragend für Übernacht-Hydration bewertete; REMEDIAL II, die RenalGuard als herausragend für die Sodium-Bikarbonat-Hydration bewertete; Protect-TAVI, die eine signifikante Reduktion post-prozeduraler akuter Nierenverletzungen (AKI) als Folge einer Transkatheter-Aortenklappenimplantation (TAVR) beim Einsatz von RenalGuard während der Prozedur im Vergleich zur Standard-Therapie berichtete; und AKIGUARD, die signifikante Verbesserungen bei Langzeitergebnissen beim Einsatz von RenalGuard gegenüber der Standard-Therapie zeigte. Zwei Meta-Analysen dieser Ergebnisse (Putzu and Mattathil) ergaben, dass RenalGuard Nierenverletzungen, Dialyse, unerwünschte Ereignisse und Sterblichkeit im Vergleich zur Standard-Therapie kontinuierlich reduzierte.

Über RenalGuard Solutions, Inc.

RenalGuard Solutions, Inc., ist ein Hersteller medizinischer Geräte mit Schwerpunkt auf innovativen Technologien für die Herz- und Gefäßmärkte. Das führende Produkt des Unternehmens, RenalGuard, wurde entwickelt, um Patienten vor akuten Nierenverletzungen (AKI) einschließlich kontrast-induzierten AKI zu schützen. Durch die Prüfer geförderte Studien in Europa haben die Wirksamkeit von RenalGuard bei der Vermeidung von CI-AKI bei Risikopatienten gezeigt. RenalGuard ist CE-gekennzeichnet und wird in Europa und in bestimmten Ländern weltweit über ein Netzwerk von Distributoren verkauft. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter http://www.renalguard.com.

