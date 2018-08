Bis Januar dieses Jahres folgte die Take-Two Interactive-Aktie einem durchaus steilen Aufwärtstrend und konnte bis dato auf ein Verlaufshoch von 129,25 US-Dollar zulegen, aber seit Beginn dieses Jahres herrscht in dem Papier auch eine Seitwärtsphase. Aus dieser will Take-Two Interactive auf der Oberseite offenbar ausbrechen, so wie sich das Chartbild seit einigen Tagen präsentiert und die heutigen Kursgewinne implizieren. Daher könnten sich schon sehr bald ein frisches Kaufsignal und damit mittelfristige Long-Chancen ergeben.

Steilvorlage für Bullen

Noch allerdings notiert das Papier von Take-Two Interactive unter den kürzlich etablieren Hochs von 131,77 US-Dollar. ...

