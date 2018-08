wallstreet:online AG: wallstreet:online AG wächst im ersten Halbjahr 2018 hoch profitabel DGAP-News: wallstreet:online AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresergebnis wallstreet:online AG: wallstreet:online AG wächst im ersten Halbjahr 2018 hoch profitabel 23.08.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. wallstreet:online AG wächst im ersten Halbjahr 2018 hoch profitabel - Umsatz 5.344 TEUR, Gewinn vor Steuern 2.703 TEUR - Übernahme von boersennews.de in Q1 2018 zahlt sich bereits aus - Jahresprognose bestätigt: Umsatz: 8.400 TEUR bis 10.300 TEUR, EBT: 4.490 TEUR bis 5.490 TEUR Berlin, 23. August 2018 - Die wallstreet:online AG (ISIN DE000A2GS609) (W:O AG) veröffentlicht vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2018. Der Betreiber führender Finanzportale und der Finanz-Community Nr. 1 im deutschsprachigen Raum hat in der ersten Jahreshälfte plangemäß den hoch profitablen Wachstumskurs fortgesetzt und gleichzeitig in neue Geschäftsfelder investiert. Zu der starken operativen Entwicklung hat erstmals die übernommene Markets Inside Media GmbH (MIM) mit ihrem Finanzportal boersennews.de (bn.de) beigetragen. Von Januar bis Juni 2018 hat die wallstreet:online AG gemeinsam mit der Markets Inside Media GmbH einen Konzernumsatz von 5.344 TEUR erzielt (plus 167% gegenüber Vorjahr ohne MIM). Dabei legte das Ergebnis auf allen Ebenen überproportional zu: Vom operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) mit +329% auf 2.787 TEUR (Vorjahr: 649 TEUR - ohne MIM) bis hin zum Halbjahresgewinn (vor Steuern) mit +366% auf 2.703 TEUR (Vorjahr: 580 TEUR - ohne MIM). Zusätzlich wurde die Liquidität der Gesellschaft um TEUR 400 aus einer Ausschüttung aus der MIM erhöht. Da es sich um das Ergebnis aus 2017 handelt, kann dies aus bilanztechnischen Gründen nicht dem Halbjahresüberschuss der W:O AG zugerechnet werden. Der Halbjahresgewinn (vor Steuern) 2018 der MIM beträgt TEUR 833, es wird erwartet, dass dieser in 2019 vollständig an die W:O AG ausgeschüttet wird, was die Beteiligungserträge der W:O AG entsprechend positiv beeinflussen wird. Die wallstreet:online Gruppe ist weiterhin schuldenfrei und ihr stehen rund 10.700 TEUR Eigenmittel (Cash + Working Capital) zur Wachstumsfinanzierung zur Verfügung. "Nachdem wir bereits in 2017 die kritische Größe für skalierbares Wachstum erreicht hatten, gibt die MIM-Übernahme der w:o Gruppe nochmals einen Schub", sagt Stefan Zmojda, CEO der wallstreet:online AG. "Mit ihr haben wir durch börsennews.de und die dazugehörige APP insbesondere unsere Reichweite im mobilen Bereich gestärkt und profitieren von Mehrerlösen bei Vertrieb und Werbung. Gleichzeitig erzielen wir Kosteneinsparungen bei Kursen, Daten, Lizenzen und Inhalten." Aufgrund der wie erwartet starken operativen Entwicklung bestätigt der Vorstand die Jahresprognose 2018 für das Kerngeschäft rund um die Portale wallstreet-online.de und boersennews.de. So soll der Umsatz auf 8.400 TEUR bis 10.300 TEUR und das Ergebnis vor Steuern auf 4.490 TEUR bis 5.490 TEUR steigen. Stefan Zmojda: "Die w:o Gruppe ist schuldenfrei, hoch profitabel und verfügt über hervorragende Wachstumsperspektiven. Daher geben wir derzeit Vollgas, um die wichtigste strategische Weiterentwicklung der 20 jährigen Unternehmensgeschichte umzusetzen. Ziel ist es, neben den Werbeerlösen unter anderem ein starkes Transaktionsgeschäft aufzubauen." Der vollständige Halbjahresabschluss 2018 wird voraussichtlich bis zum 31. August 2018 auf www.wallstreet-online.ag/ir veröffentlicht. 30.06.2018 30.06.2017 w:o.de MIM w:o.de und MIM w:o.de Umsatz 4.033 TEUR 1.311 TEUR 5.344 TEUR 1.999 TEUR EBITDA 1.905 TEUR* 882 TEUR 2.787 TEUR* 649 TEUR EBT 1.870 TEUR** 833 TEUR 2.703 TEUR* 580 TEUR * Ergebnis vor Zinsen, Abschreibungen, Steuern und vor Kosten Kapitalerhöhung. Die Kosten für die Kapitalerhöhung beliefen sich in Q2 2018 auf TEUR 230. ** Ergebnis vor Steuern und vor Kosten Kapitalerhöhung. Die Kosten für die Kapitalerhöhung beliefen sich in Q2 2018 auf TEUR 230. Über die wallstreet:online Gruppe Die wallstreet:online Gruppe betreibt die Portale wallstreet-online.de, boersennews.de und icodeals.com. Mit rund 2 Mio. Unique Usern (Stand 2018/07) zählt die Gruppe zu den führenden Finanzportalen im deutschsprachigen Raum und ist die Finanz-Community Nr. 1. Die Nutzer von wallstreet-online.de verfassen täglich bis zu 4.000 neue Beiträge in über 50 themenspezifischen Diskussionsforen. Aktuelle Finanznachrichten und Analysen renommierter Börsenexperten runden das Angebot ab und machen die wallstreet-online.de zu einem umfassenden Informationsportal in allen Fragen zu Börse & Geldanlage. Pressekontakt: Michael Bulgrin wallstreet:online AG Tel: +49 (0 30) 20 456 382 presse@wallstreet-online.de 23.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: wallstreet:online AG Seydelstraße 18 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 2 04 56 382 Fax: +49 (0) 30 2 04 56 450 E-Mail: m.bulgrin@wallstreet-online.de Internet: www.wallstreet-online.de ISIN: DE000A2GS609 WKN: A2GS60 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 716457 23.08.2018

